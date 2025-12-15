На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе

Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах делегаций США и Украины в Берлине, выяснило РИА Новости.

Как следует из кадров со встречи, опубликованных в X спецпосланником Стивом Уиткоффом, именно Гринкевич в военной форме сидел по левую руку от него. Справа, в свою очередь. находился зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер

Об участии Гринкевича, который является американским генералом, ранее не сообщалось. Какие именно вопросы из повестки альянса поднимались на воскресной встрече, также не раскрывалось.

Сам Уиткофф по итогам первого дня переговоров в Берлине заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".