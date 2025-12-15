Рейтинг@Mail.ru
На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 15.12.2025 (обновлено: 09:38 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062035294.html
На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе
На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе - РИА Новости, 15.12.2025
На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе
Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах делегаций США и Украины в Берлине, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:59:00+03:00
2025-12-15T09:38:00+03:00
в мире
сша
берлин (город)
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062001182_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f1082440f1efb0535b5604dd81e6ef0d.jpg
https://ria.ru/20251214/berlin-2061998719.html
https://ria.ru/20251213/ukraina-2061825160.html
https://ria.ru/20251214/klichko-2061974213.html
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062001182_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_351d9950ff97a4815ec31f08b94f305e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, берлин (город), стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Берлин (город), Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, НАТО, Мирный план США по Украине

На встрече США и Украины в Берлине присутствовал главком НАТО в Европе

© Фото : Zelenskiy / Official/TelegramПереговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Zelenskiy / Official/Telegram
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах делегаций США и Украины в Берлине, выяснило РИА Новости.
Как следует из кадров со встречи, опубликованных в X спецпосланником Стивом Уиткоффом, именно Гринкевич в военной форме сидел по левую руку от него. Справа, в свою очередь. находился зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.
Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине
Вчера, 20:14
Об участии Гринкевича, который является американским генералом, ранее не сообщалось. Какие именно вопросы из повестки альянса поднимались на воскресной встрече, также не раскрывалось.
Сам Уиткофф по итогам первого дня переговоров в Берлине заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп резко усилил давление на Зеленского, пишет Bild
13 декабря, 12:16

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Кличко раскрыл, какой удар получила Украина
Вчера, 16:01
 
В миреСШАБерлин (город)Стив УиткоффДжаред КушнерВладимир ЗеленскийНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала