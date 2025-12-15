Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с украинской делегацией в Берлине

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. На переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов, достигнут прогресс, об этом заявил в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром", — написал он.
Во встрече, которая продлилась более пяти часов, помимо Уиткоффа, приняли участие Владимир Зеленский и зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.
Ранее агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры после короткого приветствия, модератором встречи выступил его советник по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
