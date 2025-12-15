Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Также, как следует из данных на сайте ведомства, в перечень внесены Шепотько Сергей Александрович*, Землеченко Игорь Евгеньевич*, Кротюк Александр Сергеевич*, Колчин Аркадий Евгеньевич*, Куриленко Руслан Олегович*, Коваль Николай Михайлович*, Кавинский Владимир Николаевич*, Горб Богдан Александрович*.