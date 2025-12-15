Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Луговой Владимир Богданович*, 14 ноября 1982 года рождения, город Одесса Украинской ССР, Чемер Андрей Викторович*, 27 июля 1984 года рождения, город Киев Украинской ССР, Валуев Евгений Сергеевич*, 09 ноября 1988 года рождения, город Лисичанск Луганской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также, как следует из данных на сайте ведомства, в перечень внесены Шепотько Сергей Александрович*, Землеченко Игорь Евгеньевич*, Кротюк Александр Сергеевич*, Колчин Аркадий Евгеньевич*, Куриленко Руслан Олегович*, Коваль Николай Михайлович*, Кавинский Владимир Николаевич*, Горб Богдан Александрович*.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также организовывали блокировку и удерживание занятых ими позиций с целью недопущения продвижения российских войск в направлении оккупированных вооруженными формированиями Украины населенных пунктов Курской области.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.