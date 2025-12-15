Рейтинг@Mail.ru
Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/perechen-2062226905.html
Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 15.12.2025
Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Одиннадцать боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T19:49:00+03:00
2025-12-15T19:49:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9f0e7f2f4bbb606764f065196688b6.jpg
https://ria.ru/20251215/ekstremist-2062201647.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048802781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c1563f7ac82f3ad9469891c9183522b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины
Одиннадцать боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 11 боевиков ВСУ в список террористов и экстремистов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одиннадцать боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица: Луговой Владимир Богданович*, 14 ноября 1982 года рождения, город Одесса Украинской ССР, Чемер Андрей Викторович*, 27 июля 1984 года рождения, город Киев Украинской ССР, Валуев Евгений Сергеевич*, 09 ноября 1988 года рождения, город Лисичанск Луганской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также, как следует из данных на сайте ведомства, в перечень внесены Шепотько Сергей Александрович*, Землеченко Игорь Евгеньевич*, Кротюк Александр Сергеевич*, Колчин Аркадий Евгеньевич*, Куриленко Руслан Олегович*, Коваль Николай Михайлович*, Кавинский Владимир Николаевич*, Горб Богдан Александрович*.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также организовывали блокировку и удерживание занятых ими позиций с целью недопущения продвижения российских войск в направлении оккупированных вооруженными формированиями Украины населенных пунктов Курской области.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Анастасия Стратович* в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уроженку Киева, арестованную за поджог, внесли в перечень террористов
18:10
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала