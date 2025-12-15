В Пензе возбудили дело после домогательства к девочке в лифте

САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального домогательства к маленькой девочке в лифте, задержанным подозреваемым оказался 20-летний житель Пензы, сообщили в региональном СУСК РФ.
В понедельник в УМВД РФ по Пензенской области сообщили о задержании мужчины по подозрению в совершении непристойных действий в отношении девочки в лифте. Инцидент случился 13 декабря, о чем в полицию сообщила мать ребенка.
"В Зареченском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Пензенской области по результатам проверки распространенной в социальных медиа информации в отношении жителя города Пензы возбуждено уголовное дело о совершении преступления сексуального характера (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", - написало следственное управление в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в субботу 20-летний житель города Пензы, не применяя насилие, совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства преступления. По данной статье наказание предполагает до 20 лет лишения свободы.
