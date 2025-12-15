В Пензе возбудили дело после домогательства к девочке в лифте

В ведомстве уточнили, что в субботу 20-летний житель города Пензы, не применяя насилие, совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются все обстоятельства преступления. По данной статье наказание предполагает до 20 лет лишения свободы.