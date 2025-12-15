https://ria.ru/20251215/pentagon-2062107686.html
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об "особенно подходящем дне" для ликвидации террористов. РИА Новости, 15.12.2025
сидней
Глава Пентагона Хегсет заявил о подходящем дне для ликвидации террористов