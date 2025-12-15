Рейтинг@Mail.ru
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов - РИА Новости, 15.12.2025
12:34 15.12.2025
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов
в мире, сидней, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Сидней, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет назвал подходящий день для ликвидации террористов

Глава Пентагона Хегсет заявил о подходящем дне для ликвидации террористов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об "особенно подходящем дне" для ликвидации террористов.
Тему ликвидации террористов на фоне стрельбы в австралийском Сиднее поднял соведущий телеканала Fox News Джои Джонс. Бывший морской пехотинец написал в социальной сети Х, что сегодня был бы "отличный день" для этого.
"Каждый день такой. Но особенно сегодня. Мы этим занимаемся", - прокомментировал это сообщение Хегсет.
Нападавшие в Сиднее начали стрельбу во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб
В миреСиднейПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
