Рейтинг@Mail.ru
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 15.12.2025 (обновлено: 12:35 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/pensiya-2062091984.html
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2025
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
Средний размер пенсии в новых регионах составляет 22 тысячи рублей, заявил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:59:00+03:00
2025-12-15T12:35:00+03:00
общество
андрей пудов
пенсии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
https://ria.ru/20251212/mintrud-2061642384.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей пудов, пенсии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
Общество, Андрей Пудов, Пенсии, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах

Минтруд: средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тыс рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средний размер пенсии в новых регионах составляет 22 тысячи рублей, заявил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тысячи рублей", - сказал Пудов на заседании президиума совета законодателей.
Замглавы Минтруда отметил, что пенсии, назначенные в соответствии с законодательством, которое действовало на территории новых субъектов России до воссоединения, подлежат пересмотру уже по российскому законодательству.
"Важно отметить, что если при пересмотре пенсии ее размер, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигнет ранее выплачиваемой пенсии, то устанавливается доплата в виде разницы между этими двумя пенсиями", — заключил Пудов.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Часть пенсионеров досрочно получат пенсию за январь
12 декабря, 13:20
 
ОбществоАндрей ПудовПенсииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала