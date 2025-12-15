https://ria.ru/20251215/pensiya-2062091984.html
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах - РИА Новости, 15.12.2025
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
Средний размер пенсии в новых регионах составляет 22 тысячи рублей, заявил статс-секретарь-заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. РИА Новости, 15.12.2025
Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах
Минтруд: средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тыс рублей