Минтруд рассказал о размере пенсии в новых регионах

"Важно отметить, что если при пересмотре пенсии ее размер, рассчитанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигнет ранее выплачиваемой пенсии, то устанавливается доплата в виде разницы между этими двумя пенсиями", — заключил Пудов.