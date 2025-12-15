https://ria.ru/20251215/pensiya-2062015742.html
Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 15.12.2025
Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
2026 год — последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. На пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения,... РИА Новости, 15.12.2025
Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Подольская: на пенсию в 2026 году выйдут 64-летние мужчины и 59-летние женщины