Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году - РИА Новости, 15.12.2025
03:18 15.12.2025
Россиянам сообщили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. 2026 год — последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. На пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, рассказала агентству "Прайм" эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
"Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет", — объяснила она.
Для тех, кто изъявит желание отложить выход на заслуженный отдых, предусмотрено начисление повышенных коэффициентов повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это может быть интересно тем, кто не накопил минимально необходимых баллов ИПК, подчеркнула Подольская.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
3 декабря, 02:17
 
ОбществоТатьяна ПодольскаяПенсииПенсионерыПенсия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
