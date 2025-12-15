ПЕРМЬ, 15 дек - РИА Новости. Жительница Перми прожила 55 лет без паспорта и свидетельства о рождении, она получила документы после того, как суд признал юридический факт ее рождения, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.
К пермскому омбудсмену обратилась за помощью с оформлением документов женщина. Мать женщины не зарегистрировала ее рождение в органах ЗАГС, поэтому она осталась без свидетельства о рождении. Женщина не ходила в детский сад и школу, воспитывалась дома. До 18 лет она прожила в Казани, позднее приехала в Пермь. Пермячка успела отбыть наказание в одном из мест лишения свободы.
"Буквально на днях суд удовлетворил её заявление и признал юридический факт рождения... После 55 лет жизни "без права на существование на бумаге" она, наконец, сможет получить свидетельство о рождении", - написал Сапко на своей странице "ВКонтакте"
Омбудсмен напомнил, что оформление свидетельства о рождении и паспорта ребенка это не просто формальность, а основа для его будущей жизни и безопасности.