Овчинский: в Измайлове начали строить дома по проекту "Московские кварталы"
12:15 15.12.2025 (обновлено: 13:15 15.12.2025)
Овчинский: в Измайлове начали строить дома по проекту "Московские кварталы"
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В районе Измайлово на востоке Москвы началось строительство трех домов для проекта "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры, построенные городским застройщиком, в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Новые дома в Измайлове построят на 3-й Прядильной улице неподалеку от станции метро "Измайловская".
"На земельном участке № 4 построят четырехсекционный дом. Он будет рассчитан на 235 квартир жилой площадью почти 12 тысяч квадратных метров. На земельном участке № 10 – дом из двух корпусов, в котором запроектировано 194 квартиры. В сумме жилая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, на земельном участке № 14 также появится новостройка из двух корпусов, всего в доме будет 170 квартир совокупной жилой площадью свыше 8,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, общая площадь новостроек составит более 52 тысяч квадратных метров. Квартиры в них уже доступны для покупки по договорам участия в долевом строительстве.
В трех домах квартиры будут отделаны под ключ, что позволит новым жильцам сразу заселиться в новое жилье. Все жилые в рамках программы дома строят вместе с необходимой инфраструктурой, подчеркивается в пресс-релизе.
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
