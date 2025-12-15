https://ria.ru/20251215/ovchinskiy-2062094254.html
Овчинский: в Измайлове начали строить дома по проекту "Московские кварталы"
15.12.2025
Овчинский: в Измайлове начали строить дома по проекту "Московские кварталы"
В районе Измайлово на востоке Москвы началось строительство трех домов для проекта "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В районе Измайлово на востоке Москвы началось строительство трех домов для проекта "Московские кварталы", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Власти Москвы запустили проект "Московские кварталы" в мае 2025 года. Квартиры, построенные городским застройщиком, в его рамках можно приобрести через прямые продажи, а также в формате электронных аукционов. Город полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение. Новые дома в Измайлове построят на 3-й Прядильной улице неподалеку от станции метро "Измайловская".
"На земельном участке № 4 построят четырехсекционный дом. Он будет рассчитан на 235 квартир жилой площадью почти 12 тысяч квадратных метров. На земельном участке № 10 – дом из двух корпусов, в котором запроектировано 194 квартиры. В сумме жилая площадь составит около 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, на земельном участке № 14 также появится новостройка из двух корпусов, всего в доме будет 170 квартир совокупной жилой площадью свыше 8,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, общая площадь новостроек составит более 52 тысяч квадратных метров. Квартиры в них уже доступны для покупки по договорам участия в долевом строительстве.
В трех домах квартиры будут отделаны под ключ, что позволит новым жильцам сразу заселиться в новое жилье. Все жилые в рамках программы дома строят вместе с необходимой инфраструктурой, подчеркивается в пресс-релизе.