Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства

Глава региона отметил, что решение об отставке носит технический характер, оно необходимо для усиления некоторых блоков работы. Все сотрудники продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства, добавил Федорищев. Кандидатура председателя правительства региона будет внесена в Самарскую губернскую думу.

Ранее глава региона сообщал, что количество вице-губернаторов будет сокращено до четырех человек и их будут называть заместителями губернатора. Один из них будет председателем правительства региона, другой замгубернатора будет курировать экономический блок, третий - руководить администрацией губернатора, четвертый займется внутренней политикой.