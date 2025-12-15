Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/otstavka-2062154645.html
Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства
Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства - РИА Новости, 15.12.2025
Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке регионального правительства, документ вступит в силу с 16 декабря. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:20:00+03:00
2025-12-15T15:20:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
самарская губернская дума
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_8fec51ef9cf1200fd39103de170a1e66.jpg
https://ria.ru/20251205/samara-2060159110.html
https://ria.ru/20251205/fedorischev-2060075910.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023901308_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_385dd53678c30900e4ca7bb52f5f594e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума, политика
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума, Политика
Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства

Губернатор Самарской области Федорищев подписал указ об отставке правительства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке регионального правительства, документ вступит в силу с 16 декабря.
"Как уже говорил ранее, мною на основании пункта 5 статьи 67 устава Самарской области, а также части 3 статьи 4 закона о правительстве Самарской области принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора об отставке регионального правительства, который вступает в силу с завтрашнего дня, с 16 декабря", - сообщил Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона, которое транслировалось онлайн.
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Самарский губернатор поручил ежегодно вводить по 100 новых спортобъектов
5 декабря, 17:01
Глава региона отметил, что решение об отставке носит технический характер, оно необходимо для усиления некоторых блоков работы. Все сотрудники продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства, добавил Федорищев. Кандидатура председателя правительства региона будет внесена в Самарскую губернскую думу.
Ранее глава региона сообщал, что количество вице-губернаторов будет сокращено до четырех человек и их будут называть заместителями губернатора. Один из них будет председателем правительства региона, другой замгубернатора будет курировать экономический блок, третий - руководить администрацией губернатора, четвертый займется внутренней политикой.
В октябре Самарская губернская дума приняла соответствующий закон о новой структуре правительства региона, поправки вступят в силу с 15 декабря. Закон также установил, что главы Самары, Тольятти и Сызрани войдут в состав правительства региона с правом совещательного голоса.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Самарский губернатор рассказал о кадровой реформе правительства региона
5 декабря, 14:14
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевСамарская Губернская ДумаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала