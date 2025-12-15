Губернатор Самарской области подписал указ об отставке правительства

САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке регионального правительства, документ вступит в силу с 16 декабря.
"Как уже говорил ранее, мною на основании пункта 5 статьи 67 устава Самарской области, а также части 3 статьи 4 закона о правительстве Самарской области принято решение об отставке правительства Самарской области. Сегодня подписан соответствующий указ губернатора об отставке регионального правительства, который вступает в силу с завтрашнего дня, с 16 декабря", - сообщил Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона, которое транслировалось онлайн.
Глава региона отметил, что решение об отставке носит технический характер, оно необходимо для усиления некоторых блоков работы. Все сотрудники продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового правительства, добавил Федорищев. Кандидатура председателя правительства региона будет внесена в Самарскую губернскую думу.
Ранее глава региона сообщал, что количество вице-губернаторов будет сокращено до четырех человек и их будут называть заместителями губернатора. Один из них будет председателем правительства региона, другой замгубернатора будет курировать экономический блок, третий - руководить администрацией губернатора, четвертый займется внутренней политикой.
В октябре Самарская губернская дума приняла соответствующий закон о новой структуре правительства региона, поправки вступят в силу с 15 декабря. Закон также установил, что главы Самары, Тольятти и Сызрани войдут в состав правительства региона с правом совещательного голоса.