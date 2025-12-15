Pussy Riot* признали экстремистской организацией

https://ria.ru/20251215/organizatsiya-2062082379.html
Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить административное исковое заявление", - огласила решение судья.
С административным исковым заявлением в суд обратился замгенпрокурора РФ
, попросив признать объединение "Панк группа Пусси Райот*" экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России.
Прокурор в суде заявил, что иск был подан из-за акций, "представляющих угрозу для безопасности государства".
Pussy Riot
* - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве
. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову
**, Марию Алехину
и Екатерину Самуцевич
– к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова** и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot* по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
Ранее Мосгорсуд
заочно арестовал переехавшую в США
Толоконникову** по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
* Признана в России экстремистской организацией.