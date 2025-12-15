Рейтинг@Mail.ru
Pussy Riot* признали экстремистской организацией
11:23 15.12.2025 (обновлено: 11:29 15.12.2025)
Pussy Riot* признали экстремистской организацией
Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
pussy riot, россия, надежда толоконникова, москва, сша, екатерина самуцевич, мария алехина, московский городской суд, происшествия
Pussy Riot, Россия, Надежда Толоконникова, Москва, США, Екатерина Самуцевич, Мария Алехина, Московский городской суд, Происшествия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы признал панк-группу Pussy Riot* экстремистской организацией и запретил ее на территории России, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить административное исковое заявление", - огласила решение судья.
С административным исковым заявлением в суд обратился замгенпрокурора РФ, попросив признать объединение "Панк группа Пусси Райот*" экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России.
Дмитрий Захватов* - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Адвокат Pussy Riot накопил почти 500 тысяч рублей долгов
29 сентября, 06:18
Прокурор в суде заявил, что иск был подан из-за акций, "представляющих угрозу для безопасности государства".
Pussy Riot* - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову**, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова** и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot* по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову** по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
* Признана в России экстремистской организацией.
** Признана иноагентом.
Участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов* - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Суд в Москве заочно арестовал участника Pussy Riot Верзилова*
7 апреля, 18:15
 
Pussy Riot Россия Надежда Толоконникова Москва США Екатерина Самуцевич Мария Алехина Московский городской суд Происшествия
 
 
