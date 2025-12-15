Рейтинг@Mail.ru
23:18 15.12.2025 (обновлено: 09:27 16.12.2025)
На Западе нет единства по поводу конфискации активов России, заявил Орбан
На Западе нет единства по поводу конфискации активов России, заявил Орбан
На Западе нет единства по поводу конфискации активов России, заявил Орбан

Орбан: на Западе нет единства по поводу конфискации активов России, США против

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. На Западе нет единства по поводу конфискации активов РФ, США против, они хотят создать общий российско-американский инвестфонд, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Здесь нет западного единства. Потому что американцы против этого, и они открыто говорят об этом. В конце концов, одним из пунктов американо-российских переговоров является именно судьба этой суммы. И там говорится, что ее не отдадут европейцам, а разместят ее в двух американо-российских инвестфондах и будут использовать полученный доход на определенные цели", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
Вчера, 13:35
 
