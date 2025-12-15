Рейтинг@Mail.ru
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/orban-2062248666.html
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России - РИА Новости, 15.12.2025
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать, потому что Брюссель может снова переписать правила и... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:09:00+03:00
2025-12-15T23:09:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
россия
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
венгрия
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, брюссель, россия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Брюссель, Россия, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России

Орбан видит мало шансов, что конфискации российских активов удастся избежать

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан видит мало шансов, что конфискации активов РФ удастся избежать, потому что Брюссель может снова переписать правила и принять решение квалифицированным большинством голосов.
"Этого следует избежать, хотя я вижу мало шансов, потому что нас мало... По этому вопросу нужно единогласие, но легко представить, что во время обсуждения они заявят, что нет необходимости в единогласном решении, как это было в прошлый раз, тогда Венгрия не сможет предотвратить это решение, и нам придется думать, как избежать последствий", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Венгерский премьер напомнил, что на прошлой неделе состоялось голосование по изменениям процедуры заморозки российских активов, для которого тоже изначально нужно было единогласие, но когда стало понятно, что его нет, в Брюсселе "юридически изменили это правило, и теперь для принятия решения стало достаточно большинства в две трети голосов".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
Вчера, 13:35
 
В миреВенгрияБрюссельРоссияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала