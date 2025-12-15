Рейтинг@Mail.ru
22:59 15.12.2025 (обновлено: 23:16 15.12.2025)
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия обратится в суд ЕС
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия обратится в суд ЕС
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия обратится в суд ЕС

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Прежде всего, необходимо четко заявить, что все происходящее незаконно. Лишение Венгрии права на сопротивление, хотя это вопрос единогласия, когда Венгрия не сможет защитить свои собственные интересы, нарушает все правовые принципы Евросоюза. Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
По его словам, Венгрия не особо рассчитывает на благоприятный исход судебного процесса, но в "любом случае сделает все необходимое".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Орбан оценил шансы избежать конфискации активов России
Виктор ОрбанВенгрияРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
