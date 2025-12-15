Орбан рассказал, в каком случае Венгрия обратится в суд ЕС

БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия не особо рассчитывает на благоприятный исход судебного процесса, но в "любом случае сделает все необходимое".