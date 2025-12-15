https://ria.ru/20251215/orban-2062247156.html
Орбан рассказал, в каком случае Венгрия обратится в суд ЕС
Если мнение Венгрии, выступающей против конфискации активов РФ, не учтут, Будапешт на следующий день обратится в суд ЕС, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 15.12.2025
виктор орбан, венгрия, россия, евросоюз, в мире
