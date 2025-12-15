"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Ставки ясны: война или мир. Никогда мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. <….> Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя", — написал он в соцсети X.
Среди прочего Орбан отметил, что Европа стремится к эскалации конфликта, в частности, пытаясь конфисковать российские активы. Он подчеркнул, что Будапешт не участвует в подобных инициативах и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.