Рейтинг@Mail.ru
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 15.12.2025 (обновлено: 17:03 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/orban-2062181998.html
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 15.12.2025
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине
Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T16:55:00+03:00
2025-12-15T17:03:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
виктор орбан
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251213/krazha-2061886172.html
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062043210.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), виктор орбан, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
"Пристегните ремни". Орбан сделал заявление о конфликте на Украине

Орбан посоветовал пристегнуть ремни перед неделей переговоров по Украине

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Европе стоит "пристегнуть ремни" перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Ставки ясны: война или мир. Никогда мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. <….> Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя", — написал он в соцсети X.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Объявление войны". Орбан набросился на ЕС из-за плана против России
13 декабря, 21:02
Среди прочего Орбан отметил, что Европа стремится к эскалации конфликта, в частности, пытаясь конфисковать российские активы. Он подчеркнул, что Будапешт не участвует в подобных инициативах и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
09:07
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Виктор ОрбанДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала