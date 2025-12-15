Рейтинг@Mail.ru
У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос - РИА Новости, 15.12.2025
15:30 15.12.2025
У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос
У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос

КМИС: уровень доверия украинцев к США и НАТО снизился за год до 21% и 34%

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Более низкими являются показатели доверия к США и НАТО, которые, к тому же, демонстрируют существенно нисходящую динамику за год. Так, США доверяют 21% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют - 48% (рост с 24% в декабре 2024 года) ... В случае НАТО - 34% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 41% не доверяет (рост с 25%)", - говорится в публикации на сайте института. С ответами не смогли определиться 32% и 25% респондентов соответственно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Песков назвал вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО краеугольным
12:50
Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью. В нем приняли участие 547 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,6% для показателей около 50%, 4,8% - для показателей около 25%, 3,4% - для показателей около 10%, 2,5% - для показателей около 5%.
КМИС в июне публиковал результаты опроса, согласно которому лишь 32% граждан Украины посчитали США надежным союзником, который хочет завершения конфликта, при этом 68% опрошенных плохо отнеслись к руководству Соединенных Штатов. До этого результаты опроса института социологии в апреле показали, что 67% граждан Украины считали, что США устали от Украины и намеренно давят на Киев, чтобы вынудить его к уступкам. Тогда же 73% граждан считали, что нахождение на посту Трампа - это плохо для Украины.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине, так как убежден, что деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли. Кроме того, ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника передавал, что в Киеве заявили о том, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Опрос показал, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам
10 июня, 22:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
