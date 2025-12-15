У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Более низкими являются показатели доверия к США и НАТО, которые, к тому же, демонстрируют существенно нисходящую динамику за год. Так, США доверяют 21% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют - 48% (рост с 24% в декабре 2024 года) ... В случае НАТО - 34% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 41% не доверяет (рост с 25%)", - говорится в публикации на сайте института. С ответами не смогли определиться 32% и 25% респондентов соответственно.
Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью. В нем приняли участие 547 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,6% для показателей около 50%, 4,8% - для показателей около 25%, 3,4% - для показателей около 10%, 2,5% - для показателей около 5%.
КМИС в июне публиковал результаты опроса, согласно которому лишь 32% граждан Украины посчитали США надежным союзником, который хочет завершения конфликта, при этом 68% опрошенных плохо отнеслись к руководству Соединенных Штатов. До этого результаты опроса института социологии в апреле показали, что 67% граждан Украины считали, что США устали от Украины и намеренно давят на Киев, чтобы вынудить его к уступкам. Тогда же 73% граждан считали, что нахождение на посту Трампа - это плохо для Украины.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине, так как убежден, что деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли. Кроме того, ранее телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника передавал, что в Киеве заявили о том, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.