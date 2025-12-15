У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уровень доверия граждан Украины к США и НАТО существенно снизился за год – до 21% и 34% соответственно, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью. В нем приняли участие 547 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,6% для показателей около 50%, 4,8% - для показателей около 25%, 3,4% - для показателей около 10%, 2,5% - для показателей около 5%.