Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почти шесть из десяти американцев не одобряют работу президента США Дональда Трампа на посту главы государства, следует из опроса телеканала NBC.
Согласно результатам опроса, 58% американцев не одобряют то, как президент выполняет свою работу, в то время как положительно ее оценивают 42% респондентов. Примечательно, что рейтинг Трампа упал даже среди республиканцев-сторонников его движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) - он снизился на восемь процентных пунктов с апреля, составив 70%. Число тех, кто считает себя скорее республиканцем, чем сторонником конкретно Трампа, выросло с 43% в апреле до 50%.
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
9 декабря, 16:21
Из опроса также следует, что 64% респондентов считают, что США находятся на неверном пути; противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных.
Опрос проводился с 20 ноября по 8 декабря среди 20252 взрослых американцев. Погрешность составляет 1,9 процентных пунктов.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.