Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа - РИА Новости, 15.12.2025
02:57 15.12.2025
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа
Почти шесть из десяти американцев не одобряют работу президента США Дональда Трампа на посту главы государства, следует из опроса телеканала NBC. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
nbc
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
Опрос показал, сколько американцев не одобряют работу Трампа

NBC: 58% американцев не одобряют работу Трампа на посту президента

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Почти шесть из десяти американцев не одобряют работу президента США Дональда Трампа на посту главы государства, следует из опроса телеканала NBC.
Согласно результатам опроса, 58% американцев не одобряют то, как президент выполняет свою работу, в то время как положительно ее оценивают 42% респондентов. Примечательно, что рейтинг Трампа упал даже среди республиканцев-сторонников его движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) - он снизился на восемь процентных пунктов с апреля, составив 70%. Число тех, кто считает себя скорее республиканцем, чем сторонником конкретно Трампа, выросло с 43% в апреле до 50%.
Из опроса также следует, что 64% респондентов считают, что США находятся на неверном пути; противоположного мнения придерживаются 36% опрошенных.
Опрос проводился с 20 ноября по 8 декабря среди 20252 взрослых американцев. Погрешность составляет 1,9 процентных пунктов.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
