Рейтинг@Mail.ru
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/oon-2062248820.html
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 15.12.2025
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T23:13:00+03:00
2025-12-15T23:13:00+03:00
в мире
россия
украина
генеральная ассамблея оон
сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
https://ria.ru/20251204/oon-2059663270.html
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015873964.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, генеральная ассамблея оон, сша, оон
В мире, Россия, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, США, ООН
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 15 дек – РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее документ одобрил Третий комитет Генассамблеи.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря, 01:42
В понедельник в поддержку документа выступили 119 стран, против – 51, в том числе Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия, ряд других европейских стран. Еще 10 государств воздержались.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.
Документ вносится РФ и традиционно принимается с 2005 года.
Как и в Третьем комитете, резолюция была принята с антироссийской поправкой, утверждающей, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизмам". Зампостпреда РФ в ООН Мария Заболоцкая в ходе заседания ГА назвала ее провокационной.
Авторы поправки, несмотря на ее включение в текст документа, продолжают голосовать против самой резолюции.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии
8 мая, 21:08
 
В миреРоссияУкраинаГенеральная Ассамблея ООНСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала