ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
ООН, 15 дек – РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее документ одобрил Третий комитет Генассамблеи
.
В понедельник в поддержку документа выступили 119 стран, против – 51, в том числе Украина
, США
, Великобритания
, Канада
, Япония
, Франция
, Германия
, ряд других европейских стран. Еще 10 государств воздержались.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.
Документ вносится РФ
и традиционно принимается с 2005 года.
Как и в Третьем комитете, резолюция была принята с антироссийской поправкой, утверждающей, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизмам". Зампостпреда РФ в ООН
Мария Заболоцкая в ходе заседания ГА назвала ее провокационной.
Авторы поправки, несмотря на ее включение в текст документа, продолжают голосовать против самой резолюции.