В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 15.12.2025
В Шереметьево сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.12.2025
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://ria.ru/20251215/aeroporty-2062056482.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов