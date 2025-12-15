https://ria.ru/20251215/odessa-2062139520.html
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
Проблемы с водоснабжением населения наблюдаются в Одессе, в город начали завозить цистерны с водой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2025
В Одессе начались проблемы с водоснабжением, в город завозят цистерны с водой