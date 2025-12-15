Рейтинг@Mail.ru
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
14:31 15.12.2025 (обновлено: 14:36 15.12.2025)
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
В Одессе начались проблемы с водоснабжением
Проблемы с водоснабжением населения наблюдаются в Одессе, в город начали завозить цистерны с водой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2025
В Одессе начались проблемы с водоснабжением

Вид на Одесский порт
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проблемы с водоснабжением населения наблюдаются в Одессе, в город начали завозить цистерны с водой, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Одессе ... проблемы с водой ... ГСЧС (государственная служба чрезвычайных ситуаций - ред.) сообщает, что привозит в город автоцистерны с водой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В субботу "Страна.ua", ссылаясь на данные местных онлайн-сообществ, сообщало о том, что электроснабжение во многих районах Одессы не смогут восстановить как минимум до вторника.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
