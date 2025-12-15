Рейтинг@Mail.ru
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/odessa-2062026672.html
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы - РИА Новости, 15.12.2025
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы
На Украине не хотят продолжения военного конфликта уже даже "майдановцы", все хотят договориться о мире, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T04:27:00+03:00
2025-12-15T04:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954970009_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_7209719aed7752dd549a196af5351259.jpg
https://ria.ru/20251214/ukraina-2061968438.html
https://ria.ru/20251214/vzryvy-2061987750.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954970009_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a3f82d2b981fdca1ea2977f7c9acb70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
"Майдановцы" не хотят продолжения конфликта, заявила жительница Одессы

РИА Новости: на Украине уже даже "майдановцы" не хотят продолжения конфликта

© Фото : Патрульная полиция УкраиныДым на месте ракетного удара в районе завода тяжелого краностроения в Одессе
Дым на месте ракетного удара в районе завода тяжелого краностроения в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Патрульная полиция Украины
Дым на месте ракетного удара в районе завода тяжелого краностроения в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На Украине не хотят продолжения военного конфликта уже даже "майдановцы", все хотят договориться о мире, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Народ уже даже кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), не хотят продолжения войны по-любому", - сказала собеседница агентства.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
Вчера, 15:19
По ее словам, народ хочет остановить войну и договориться "хоть о каком-то мире".
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Путин отметил, что их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала