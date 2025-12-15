МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На Украине не хотят продолжения военного конфликта уже даже "майдановцы", все хотят договориться о мире, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Народ уже даже кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), не хотят продолжения войны по-любому", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, народ хочет остановить войну и договориться "хоть о каком-то мире".

Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.