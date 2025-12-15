https://ria.ru/20251215/obstrely-2062041335.html
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.12.2025
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки
В Запорожской области два человека погибли, пять ранены в результате атак ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.12.2025
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки
