В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 15.12.2025 (обновлено: 13:22 15.12.2025)
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель
РИА Новости
2025
Новости
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

При ночном ударе БПЛА ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель

Последствия ночных ударов ВСУ по городу Новая Каховка
Последствия ночных ударов ВСУ по городу Новая Каховка
© Фото : пресс-служба главы Новой Каховки
Последствия ночных ударов ВСУ по городу Новая Каховка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, также повреждены здание и легковой автомобиль, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"На территории города Новая Каховка в результате ночных ударов БПЛА повреждено здание. Выбиты окна и разрушена крыша. Также под ударом оказался легковой автомобиль. Погиб один мирный житель", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.
Руководитель города также призвал население к бдительности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
