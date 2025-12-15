https://ria.ru/20251215/obstrel-2062118934.html
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 15.12.2025
В Херсонской области при ударе ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области, также повреждены здание и легковой автомобиль, сообщил исполняющий обязанности главы... РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
новая каховка
херсонская область
При ночном ударе БПЛА ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель