В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 15.12.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада
Здание детского сада повреждено при обстреле ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада

Сальдо: ВСУ обстреляли детский сад в Нижних Серогозах в Херсонской области

Фрагмент снаряда ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Здание детского сада повреждено при обстреле ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Нижних Серогозах повреждено здание детского сада. Пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, также при обстреле множественные осколочные ранения ног получила 65-летняя жительница села Покровка, она госпитализирована.
