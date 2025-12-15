https://ria.ru/20251215/obstrel-2062114437.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада - РИА Новости, 15.12.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ повреждено здание детского сада
Здание детского сада повреждено при обстреле ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 15.12.2025
херсонская область
Сальдо: ВСУ обстреляли детский сад в Нижних Серогозах в Херсонской области