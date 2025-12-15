https://ria.ru/20251215/novosti-2062242534.html
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости
Пытаясь дестабилизировать Россию, Запад играет в "ядерную рулетку", заявил в соцсети Х заявил аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 15.12.2025
Уотсон: Запад играет в "ядерную рулетку", пытаясь дестабилизировать Россию