"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 15.12.2025
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 15.12.2025
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости
Пытаясь дестабилизировать Россию, Запад играет в "ядерную рулетку", заявил в соцсети Х заявил аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:09:00+03:00
2025-12-15T22:09:00+03:00
"Будет рушиться". На Западе сообщили Украине плохие новости

Уотсон: Запад играет в "ядерную рулетку", пытаясь дестабилизировать Россию

Владимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пытаясь дестабилизировать Россию, Запад играет в "ядерную рулетку", заявил в соцсети Х заявил аналитик Алан Уотсон.
"На фоне непреклонности Запада и Украины Россия будет продолжать наступление по всей линии соприкосновения, тогда как украинская оборона будет медленно, но неумолимо рушиться", — отметил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц сделал заявление о мире на Украине
21:52
Уотсон также подчеркнул, что европейские лидеры на встрече в Лондоне в очередной раз раскритиковали мирные инициативы Трампа, сплотившись вокруг "несносного ребенка" континента.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров в Берлине
19:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
