https://ria.ru/20251215/novosibirsk-2062135791.html
В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом
В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом - РИА Новости, 15.12.2025
В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом
Специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом некоторых учащихся одной из школ Новосибирска; контактным детям провели... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:19:00+03:00
2025-12-15T14:19:00+03:00
2025-12-15T14:19:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934922552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cba340ca6fd488c2ca42769b103fefe.jpg
https://ria.ru/20251204/zavod-2059772517.html
https://ria.ru/20251211/gripp-2061406443.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934922552_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_03cd47bd7c2c8af1283718ef4cf8b882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом
РИА Новости: в Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом
НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом некоторых учащихся одной из школ Новосибирска; контактным детям провели внеочередную диагностику, ограничили доступ родителей, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее в паблике "На ОбьГЭСе" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в школе №112 дети несколько детей заразились туберкулезом, в результате чего их госпитализировали в специализированные центры. Между тем, школа продолжает работу.
"В соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области
… в МБОУ СОШ №112 специалистами управления проводятся мероприятия по выявлению источника и причин возникновения заболевания туберкулезом у обучающихся образовательной организации", - рассказали в горадминистрации.
Количество заболевших детей не называется в связи с врачебной тайной.
По данным властей, в школе проводятся мероприятия по дезинфекции. Всем контактным детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза, а сотрудникам школы внеочередную флюорографию.
В мэрии отметили, что ,в соответствии с санитарными правилами и нормами, при выявлении случаев туберкулеза в образовательной организации не предусмотрено закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение.
"Вместе с тем, доступ родителей, посетителей в учреждение ограничен", - констатировали в администрации.