В Новосибирске выявляют причины заболевания школьников туберкулезом

НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявляют источник и причины заболевания туберкулезом некоторых учащихся одной из школ Новосибирска; контактным детям провели внеочередную диагностику, ограничили доступ родителей, сообщили РИА Новости в мэрии.

Ранее в паблике "На ОбьГЭСе" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в школе №112 дети несколько детей заразились туберкулезом, в результате чего их госпитализировали в специализированные центры. Между тем, школа продолжает работу.

"В соответствии с распоряжением управления Роспотребнадзора по Новосибирской области … в МБОУ СОШ №112 специалистами управления проводятся мероприятия по выявлению источника и причин возникновения заболевания туберкулезом у обучающихся образовательной организации", - рассказали в горадминистрации.

Количество заболевших детей не называется в связи с врачебной тайной.

По данным властей, в школе проводятся мероприятия по дезинфекции. Всем контактным детям, сотрудникам комбината питания и арендаторам помещений провели внеочередную иммунодиагностику туберкулеза, а сотрудникам школы внеочередную флюорографию.

В мэрии отметили, что ,в соответствии с санитарными правилами и нормами, при выявлении случаев туберкулеза в образовательной организации не предусмотрено закрытие школы или перевод учеников на дистанционное обучение.