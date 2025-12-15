"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве

Знаменитая сказка Гофмана стала одной из главных новогодних историй для детей многих поколений. В праздники в столице можно посмотреть разных "Щелкунчиков" – классический балет, ледовое шоу и даже цирковую версию. Однако это далеко не единственная сказка, которая вдохновляет создателей новогодних шоу и зрителей. Подробности – в нашем обзоре.

Щелкунчик на льду

В этом году 7 января на "ЦСКА Арене" можно посмотреть шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром". Это представление сочетает классический балет, фигурное катание и музыку Петра Ильича Чайковского, которая прозвучит в исполнении живого симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Никифорчина.

На лед выйдут известные всем с детства герои: отважный Щелкунчик, Маша и коварный Мышиный король. Сказка оживет в исполнении десятков фигуристов, среди которых – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны. Проект, вдохновленный сказкой Гофмана, превращает знакомую рождественскую историю в масштабное визуально-музыкальное путешествие. Организаторы подчеркивают, что благодаря проекту они надеются приобщить детей к подлинной классике, воспитать вкус и, возможно, помочь открыть будущие таланты.

Цирковой Щелкунчик

Еще одну версию сказки Гофмана в музыкально-цирковом варианте можно будет посмотреть на сцене ДК "Меридиан" 20–21 декабря 2025 года и 2–4 и 7 января. "Щелкунчик. История игрушек" – это новогоднее музыкально-цирковое шоу для всей семьи с живым вокалом, воздушной акробатикой и интерактивом со зрителем.

В основе постановки – знакомая сказочная история, однако с некоторыми изменениями. Мышиный король похитил волшебный орех, охраняющий сказочное королевство от темных сил. Жители и принц превращены в игрушки и заперты в шкафу. Один раз в год, накануне Рождества, у игрушек появляется шанс до полуночи найти орех и разрушить заклятье. Перед началом спектакля будет праздничная интермедия у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Среди участников – иллюзионисты, в том числе победитель шоу "Удиви меня" – Дмитрий Чириков.

Фольклорная "Снежная королева"

В Московском фольклорном театре поставили спектакль по мотивам сказки Андерсена. "Тайны Снежной королевы" – это история того, как знакомые герои – Кай, Герда и Снежная королева – отправляются на праздник к Деду Морозу и Снегурочке. Спектакль рассказывает о том, как дружба, искренность и сила добра могут творить чудеса и способны растопить даже самое ледяное сердце.

На это представлении, которое можно будет посмотреть 27 и 28 декабря, никто не ждет идеальной тишины в зале. Здесь приветствуются смех, шум и аплодисменты. Для постановки созданы яркие костюмы, декорации оживают на Led-экранах. Перед представлением зрителей ждет анимационная программа и веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Русские народные сказки

Праздничный спектакль Московского государственного историко-этнографического театра "Зимняя сказка" создан по мотивам русских народных сказок. Его можно будет посмотреть с 25 декабря по 11 января. В этой истории действуют злые силы во главе с коварным Кощеем Бессмертным, которые решили похитить Снегурочку. Разрешить эту интригу предстоит зрителям: детям и их родителям. Вместе с героями сказки они пройдут через множество испытаний. Но, конечно же, дружба и смелость помогут спасти не только внучку Деда Мороза, но и любимый всеми праздник Новый Год.

Новогодняя сказка по-восточному

Прекрасным новогодним представлением может стать сюжет сказки, действие которой разворачивается совсем не в заснеженных лесах. Спектакль "Волшебная лампа Алладина", который можно будет увидеть на сцене Театра Эстрады 25, 26 декабря и 2 января, не оставит равнодушным зрителей. Команда молодых постановщиков создала невероятные танцевальные номера, красочные костюмы и яркую сценографию, которая погружает в атмосферу этой известной восточной сказки.

Но поход на это новогоднее представление также не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки, которые будут встречать зрителей в фойе. Здесь же дети смогут увидеть ростовых кукол, поучаствовать в розыгрышах и мастер-классах.

Новогодние мюзиклы

Сразу два новогодних спектакля представит в праздники продюсерский центр "Триумф". В конце декабря мюзиклы "Белоснежка и семь гномов" и "Лукоморье" пройдут на сцене "Планета КВН", а в начале января – в культурном центре "Москвич".