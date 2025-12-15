Рейтинг@Mail.ru
"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/novogodnieshou-2061443948.html
"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве
"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве - РИА Новости, 15.12.2025
"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве
Знаменитая сказка Гофмана стала одной из главных новогодних историй для детей многих поколений. В праздники в столице можно посмотреть разных "Щелкунчиков" –... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:02:00+03:00
2025-12-15T15:02:00+03:00
культпоход
москва
дед мороз
снегурочка
новый год
новогодние каникулы
мюзиклы
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061591367_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_565df9dcee1fcca91c039961d772872f.jpg
https://ria.ru/20251209/retroelki-2059809348.html
https://ria.ru/20251212/elkiobzor-2061295529.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061591367_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19a5d70d66d8becc5e18b9a2d6b73abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культпоход, москва, дед мороз, снегурочка, новый год, новогодние каникулы , мюзиклы, театр, развлечения
Культпоход, Москва, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год, Новогодние каникулы , мюзиклы, Театр, Развлечения

"Щелкунчик" и не только: сказочные новогодние шоу для детей в Москве

© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик. История игрушек" Музыкально-цирковое шоу "Щелкунчик. История игрушек"
Музыкально-цирковое шоу Щелкунчик. История игрушек - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик. История игрушек"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Знаменитая сказка Гофмана стала одной из главных новогодних историй для детей многих поколений. В праздники в столице можно посмотреть разных "Щелкунчиков" – классический балет, ледовое шоу и даже цирковую версию. Однако это далеко не единственная сказка, которая вдохновляет создателей новогодних шоу и зрителей. Подробности – в нашем обзоре.

Щелкунчик на льду

© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"
Шоу Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"
Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром"
В этом году 7 января на "ЦСКА Арене" можно посмотреть шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром". Это представление сочетает классический балет, фигурное катание и музыку Петра Ильича Чайковского, которая прозвучит в исполнении живого симфонического оркестра под руководством дирижера Ивана Никифорчина.
На лед выйдут известные всем с детства герои: отважный Щелкунчик, Маша и коварный Мышиный король. Сказка оживет в исполнении десятков фигуристов, среди которых – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры, победители международных турниров, а также молодые таланты из разных регионов страны. Проект, вдохновленный сказкой Гофмана, превращает знакомую рождественскую историю в масштабное визуально-музыкальное путешествие. Организаторы подчеркивают, что благодаря проекту они надеются приобщить детей к подлинной классике, воспитать вкус и, возможно, помочь открыть будущие таланты.
Новогоднее шоу Дядя Степа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Старые и добрые традиции: лучшие ретроелки для детей в Москве
9 декабря, 10:02

Цирковой Щелкунчик

© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик. История игрушек" Музыкально-цирковое шоу "Щелкунчик. История игрушек"
Музыкально-цирковое шоу Щелкунчик. История игрушек - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено организаторами шоу "Щелкунчик. История игрушек"
Музыкально-цирковое шоу "Щелкунчик. История игрушек"
Еще одну версию сказки Гофмана в музыкально-цирковом варианте можно будет посмотреть на сцене ДК "Меридиан" 20–21 декабря 2025 года и 2–4 и 7 января. "Щелкунчик. История игрушек" – это новогоднее музыкально-цирковое шоу для всей семьи с живым вокалом, воздушной акробатикой и интерактивом со зрителем.
В основе постановки – знакомая сказочная история, однако с некоторыми изменениями. Мышиный король похитил волшебный орех, охраняющий сказочное королевство от темных сил. Жители и принц превращены в игрушки и заперты в шкафу. Один раз в год, накануне Рождества, у игрушек появляется шанс до полуночи найти орех и разрушить заклятье. Перед началом спектакля будет праздничная интермедия у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Среди участников – иллюзионисты, в том числе победитель шоу "Удиви меня" – Дмитрий Чириков.

Фольклорная "Снежная королева"

© Фото предоставлено Московским фольклорным театромПредставление "Тайны Снежной Королевы"
Представление Тайны Снежной Королевы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено Московским фольклорным театром
Представление "Тайны Снежной Королевы"
В Московском фольклорном театре поставили спектакль по мотивам сказки Андерсена. "Тайны Снежной королевы" – это история того, как знакомые герои – Кай, Герда и Снежная королева – отправляются на праздник к Деду Морозу и Снегурочке. Спектакль рассказывает о том, как дружба, искренность и сила добра могут творить чудеса и способны растопить даже самое ледяное сердце.
На это представлении, которое можно будет посмотреть 27 и 28 декабря, никто не ждет идеальной тишины в зале. Здесь приветствуются смех, шум и аплодисменты. Для постановки созданы яркие костюмы, декорации оживают на Led-экранах. Перед представлением зрителей ждет анимационная программа и веселые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Русские народные сказки

© Фото предоставлено Московским государственным историко-этнографическим театромСпектакль "Зимняя сказка"
Спектакль Зимняя сказка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено Московским государственным историко-этнографическим театром
Спектакль "Зимняя сказка"
Праздничный спектакль Московского государственного историко-этнографического театра "Зимняя сказка" создан по мотивам русских народных сказок. Его можно будет посмотреть с 25 декабря по 11 января. В этой истории действуют злые силы во главе с коварным Кощеем Бессмертным, которые решили похитить Снегурочку. Разрешить эту интригу предстоит зрителям: детям и их родителям. Вместе с героями сказки они пройдут через множество испытаний. Но, конечно же, дружба и смелость помогут спасти не только внучку Деда Мороза, но и любимый всеми праздник Новый Год.

Новогодняя сказка по-восточному

© Фото предоставлено создателями спектакля "Волшебная лампа Аладдина"Спектакль "Волшебная лампа Аладдина"
Спектакль Волшебная лампа Аладдина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено создателями спектакля "Волшебная лампа Аладдина"
Спектакль "Волшебная лампа Аладдина"
Прекрасным новогодним представлением может стать сюжет сказки, действие которой разворачивается совсем не в заснеженных лесах. Спектакль "Волшебная лампа Алладина", который можно будет увидеть на сцене Театра Эстрады 25, 26 декабря и 2 января, не оставит равнодушным зрителей. Команда молодых постановщиков создала невероятные танцевальные номера, красочные костюмы и яркую сценографию, которая погружает в атмосферу этой известной восточной сказки.
Но поход на это новогоднее представление также не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки, которые будут встречать зрителей в фойе. Здесь же дети смогут увидеть ростовых кукол, поучаствовать в розыгрышах и мастер-классах.

Новогодние мюзиклы

© Фото предоставлено создателями шоу "Белоснежка и семь гномов"Мюзикл "Белоснежка и семь гномов"
Мюзикл Белоснежка и семь гномов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото предоставлено создателями шоу "Белоснежка и семь гномов"
Мюзикл "Белоснежка и семь гномов"
Сразу два новогодних спектакля представит в праздники продюсерский центр "Триумф". В конце декабря мюзиклы "Белоснежка и семь гномов" и "Лукоморье" пройдут на сцене "Планета КВН", а в начале января – в культурном центре "Москвич".
Оба мюзикла рассчитаны на семейную аудиторию для зрителей разных возрастов. Новая постановка сказки "Белоснежка и семь гномов" представит современное музыкальное прочтение классической истории, знакомой нескольким поколениям. В национальном мюзикле "Лукоморье" использованы элементы русского фольклора, что создает особую праздничную атмосферу в новогодние дни.
Киноелка на Мосфильме - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Для любопытных: новогодние представления в Москве на темы науки и космоса
12 декабря, 12:15
 
КультпоходМоскваДед МорозСнегурочкаНовый годНовогодние каникулымюзиклыТеатрРазвлечения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала