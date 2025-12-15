Новак поручил ведомствам продолжить мониторинг рынка нефтепродуктов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщил кабмин РФ.

Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для возможности оперативно реагировать на возникающие изменения, а также продолжать работу для обеспечения внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте", – говорится в сообщении по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

В заседании, как отмечается, участвовали представители Минэнерго ФАС , Петербургской биржи, нефтяных компаний.

Стороны обсудили актуальную ситуацию на топливном рынке, рассмотрели баланс спроса и предложения, вопросы логистики, доступность топлива для потребителей.

Было отмечено, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, выполняя взятые на себя обязательства, говорится в сообщении. Отмечается динамика снижения цен на топливо в сегменте мелкого опта. Сельхозпроизводителям предоставляются необходимые объёмы топлива.

ФАС продолжает контроль участников рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства, добавляется в сообщении.