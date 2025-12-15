Рейтинг@Mail.ru
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/nikolaev-2062203085.html
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ - РИА Новости, 15.12.2025
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ
Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ, пациенты будут обеспечены всем необходимым, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:14:00+03:00
2025-12-15T18:14:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059864936_0:187:2964:1854_1920x0_80_0_0_5d8af8ed2595c06b9c2fe467c0be48b3.jpg
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059864936_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_3e7f9af3c1cc362a8e4c0ba8f1c9cc3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ

Олег Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ

© РИА Новости / Илья ПиталевОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ, пациенты будут обеспечены всем необходимым, сообщил глава республики Олег Николаев.
На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили эпидобстановку по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции в Чувашской Республике. С 1 по 7 декабря уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ в Чувашской Республике повысился. Зарегистрировано чуть более 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе 107 — гриппа А и 39 — коронавируса. В настоящее время под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно находится более 8800 человек. Наибольшая заболеваемость ОРВИ зарегистрирована в Чебоксарах.
"Мы тщательно подготовились, чтобы обеспечить каждого необходимой помощью. Сформирован неснижаемый запас средств: лекарств, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также тест-систем и реагентов для точной диагностики гриппа, ОРВИ, Cоvid-19. Подготовлен достаточный коечный фонд в 12 инфекционных стационарах, включая специализированные детские отделения. При необходимости мы оперативно перепрофилируем дополнительные койки, чтобы ни один наш житель не остался без внимания и каждый получил квалифицированную помощь", — подчеркнул Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике Надежда Луговская сообщила, что низкая активность вируса гриппа А на территории страны в прошлом году способствовала снижению уровня популяционного иммунитета, в связи с чем прогнозируется его повышенная активность в этом сезоне.
Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова доложила, что введены масочный режим, ограничительные мероприятия по гриппу, запрет на посещение пациентов стационарных подразделений и родовспомогательных стационаров родственниками до особого распоряжения.
Глава республики Олег Николаев призвал жителей Чувашии отнестись с максимальной ответственностью к профилактическим мерам.
Диагностика коронавирусной инфекции в республике проводится в 14 лабораториях, в том числе в восьми лабораториях медицинских организаций. Доля вакцинированного населения Чувашской Республики против новой коронавирусной инфекции составляет 46,1%.
С учетом текущей эпидемиологической обстановки Луговская рекомендовала своевременно вводить ограничения или запрет проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий. В учреждениях образования — проводить осмотры детей в целях выявления признаков острых инфекционных заболеваний.
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала