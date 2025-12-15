Николаев: Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Чувашия тщательно подготовилась к росту ОРВИ, пациенты будут обеспечены всем необходимым, сообщил глава республики Олег Николаев.

На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили эпидобстановку по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции в Чувашской Республике. С 1 по 7 декабря уровень заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ в Чувашской Республике повысился. Зарегистрировано чуть более 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе 107 — гриппа А и 39 — коронавируса. В настоящее время под наблюдением врачей в стационарах и амбулаторно находится более 8800 человек. Наибольшая заболеваемость ОРВИ зарегистрирована в Чебоксарах.

"Мы тщательно подготовились, чтобы обеспечить каждого необходимой помощью. Сформирован неснижаемый запас средств: лекарств, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также тест-систем и реагентов для точной диагностики гриппа, ОРВИ, Cоvid-19. Подготовлен достаточный коечный фонд в 12 инфекционных стационарах, включая специализированные детские отделения. При необходимости мы оперативно перепрофилируем дополнительные койки, чтобы ни один наш житель не остался без внимания и каждый получил квалифицированную помощь", — подчеркнул Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике Надежда Луговская сообщила, что низкая активность вируса гриппа А на территории страны в прошлом году способствовала снижению уровня популяционного иммунитета, в связи с чем прогнозируется его повышенная активность в этом сезоне.

Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова доложила, что введены масочный режим, ограничительные мероприятия по гриппу, запрет на посещение пациентов стационарных подразделений и родовспомогательных стационаров родственниками до особого распоряжения.

Глава республики Олег Николаев призвал жителей Чувашии отнестись с максимальной ответственностью к профилактическим мерам.

Диагностика коронавирусной инфекции в республике проводится в 14 лабораториях, в том числе в восьми лабораториях медицинских организаций. Доля вакцинированного населения Чувашской Республики против новой коронавирусной инфекции составляет 46,1%.