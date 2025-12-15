Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор

КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, осужденный на 4 года по обвинению в покушении на мошенничество, заявил, что на свободе принес бы больше пользы стране, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Краснодара.

Суд в понедельник назначил Нетребе 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей.

« "Полностью раскаиваюсь в деяниях, в которых меня обвиняют. На мой взгляд, я значительно больше принесу государству, городу и региону в целом пользы на свободе", - сказал Нетреба в последнем слове.

По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.

От Перцева Нетреба получил часть суммы - 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.