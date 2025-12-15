https://ria.ru/20251215/netreba-2062087646.html
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор - РИА Новости, 15.12.2025
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, осужденный на 4 года по обвинению в покушении на мошенничество, заявил, что на свободе принес бы больше пользы... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:41:00+03:00
2025-12-15T11:41:00+03:00
2025-12-15T11:46:00+03:00
краснодар
россия
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014016400_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56a8db17a01c819448cea2b262ec1e7f.jpg
https://ria.ru/20251029/eks-chinovnitsa-2051411908.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014016400_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_071f8107197d0702f5ef2e7880aeb4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, краснодарский край, происшествия
Краснодар, Россия, Краснодарский край, Происшествия
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
Экс-мэр Краснодара Нетреба заявил, что на свободе принес бы больше пользы стране
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, осужденный на 4 года по обвинению в покушении на мошенничество, заявил, что на свободе принес бы больше пользы стране, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Краснодара.
Суд в понедельник назначил Нетребе 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей.
«
"Полностью раскаиваюсь в деяниях, в которых меня обвиняют. На мой взгляд, я значительно больше принесу государству, городу и региону в целом пользы на свободе", - сказал Нетреба в последнем слове.
По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара
Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.
От Перцева Нетреба получил часть суммы - 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России
по Краснодарскому краю
.
В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.