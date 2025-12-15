Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/netreba-2062078209.html
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе - РИА Новости, 15.12.2025
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе
Суд признал экс-заммэра Краснодара Всеволода Нетребу виновным в покушении на мошенничество и назначил 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T11:11:00+03:00
2025-12-15T11:11:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014018921_505:79:1280:515_1920x0_80_0_0_5003335764c169a87a345c718d604741.jpg
https://ria.ru/20251029/eks-chinovnitsa-2051411908.html
https://ria.ru/20251031/advokat-2052127157.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014018921_515:0:1202:515_1920x0_80_0_0_5f7a8c2bab6c71ccf109be9d9af4ba4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край
Суд вынес приговор экс-заммэра Краснодара Нетребе

Суд приговорил экс-заммэра Краснодара Нетребу к 4 годам колонии и штрафу

© Фото : KRD.ru/TelegramВсеволод Нетреба
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : KRD.ru/Telegram
Всеволод Нетреба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Суд признал экс-заммэра Краснодара Всеволода Нетребу виновным в покушении на мошенничество и назначил 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Первомайского районного суда Краснодара.
«
"Нетребу В.Я. признать виновным по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей", - объявил судья.
Кроме того, Нетребе запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.
По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-чиновнице мэрии Кызыла вынесли приговор за махинации с землей
29 октября, 11:25
От Перцева Нетреба получил часть суммы - 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В суде Нетреба признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.
В конце апреля Нетребу отправили под домашний арест, сообщали РИА Новости в силовых структурах. До этого в его кабинете в мэрии Краснодара прошли обыски.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Защита экс-мэра Салавата обжаловала приговор о превышении полномочий
31 октября, 16:26
 
ПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала