Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/nebo-2062046940.html
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо - РИА Новости, 15.12.2025
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо
Розово-оранжевое небо наблюдали в понедельник утром жители Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:27:00+03:00
2025-12-15T09:27:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062046628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ae33987e464e98ae1a989b783bf7466.jpg
https://ria.ru/20251213/sijanie-2061837364.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062046628_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2040f2691cfede3cc94db1cab2b69bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо

РИА Новости: жители Красногорска утром наблюдали розово-оранжевое небо

© Фото : РИА НовостиРозово-оранжевое небо в Красногорске. 15 декабря 2025 года
Розово-оранжевое небо в Красногорске. 15 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : РИА Новости
Розово-оранжевое небо в Красногорске. 15 декабря 2025 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Розово-оранжевое небо наблюдали в понедельник утром жители Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, необычные цвета заметили в районе Красногорска Павшинская Пойма.
Жители Москвы и Подмосковья последние месяцы не раз обращали внимание на необычные цвета неба. Было розовое и фиолетовое.
Северное сияние в Выборге в ночь на 13 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В небе над Ленинградской областью заметили северное сияние
13 декабря, 13:40
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала