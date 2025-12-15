https://ria.ru/20251215/nebo-2062046940.html
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо - РИА Новости, 15.12.2025
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо
Розово-оранжевое небо наблюдали в понедельник утром жители Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T09:27:00+03:00
2025-12-15T09:27:00+03:00
2025-12-15T09:27:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062046628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ae33987e464e98ae1a989b783bf7466.jpg
https://ria.ru/20251213/sijanie-2061837364.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062046628_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c2040f2691cfede3cc94db1cab2b69bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Жители Подмосковья утром наблюдали розово-оранжевое небо
РИА Новости: жители Красногорска утром наблюдали розово-оранжевое небо