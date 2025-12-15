Рейтинг@Mail.ru
В Реутове простились с Филиппом Науменко
13:57 15.12.2025 (обновлено: 14:05 15.12.2025)
В Реутове простились с Филиппом Науменко
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко завершились в Реутове, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
В Реутове простились с Филиппом Науменко

В Реутове прошло прощание с главой городского округа Филиппом Науменко

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramЦеремония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
РЕУТОВ, 15 дек - РИА Новости. Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко завершились в Реутове, передает корреспондент РИА Новости.
Науменко скончался 13 декабря в возрасте 39 лет от серьезных травм, полученных в результате ДТП. Церемония прощания прошла в понедельник в Троицком храме Реутова. Похоронят Науменко в понедельник на Николо-Архангельском кладбище.
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramЦеремония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
Церемония прощания и отпевание главы городского округа Реутов Филиппа Науменко в Реутове
Проститься с Науменко пришли его близкие, друзья, коллеги и жители городского округа. Среди них - губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин, глава Люберецкого городского округа Владимир Волков.
Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовым его связывают давние отношения - еще в детстве он занимался футболом в реутовском клубе "Приалит". В 2007 году Науменко окончил Московский энергетический институт, а в 2012 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С апреля 2007 по сентябрь 2014 работал советником в Московской областной думе. С марта 2017 работал в должности заместителя главы администрации Балашихи. Администрацию наукограда Реутов он возглавил в 2023 году.
 
Реутов Московская область (Подмосковье) Москва Андрей Воробьев Игорь Брынцалов Владимир Волков (политик) Московская областная дума Московский энергетический институт
 
 
