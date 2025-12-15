Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/naumenko-2062067874.html
В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко
В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко - РИА Новости, 15.12.2025
В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко
Церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко началась в подмосковном Реутове, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:37:00+03:00
2025-12-15T10:37:00+03:00
реутов
московская область (подмосковье)
москва
московский энергетический институт
московская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913300_0:50:988:606_1920x0_80_0_0_3b57ddae0429df869363641681592c88.jpg
реутов
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913300_58:0:931:655_1920x0_80_0_0_e865c4977862a6315c597f1cf57dd5d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реутов, московская область (подмосковье), москва, московский энергетический институт, московская областная дума
Реутов, Московская область (Подмосковье), Москва, Московский энергетический институт, Московская областная дума
В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко

В Реутове началась церемония прощания с Филиппом Науменко

© Фото : Филипп Науменко | Глава Реутова/TelegramГлава городского округа Реутов Филипп Науменко
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Филипп Науменко | Глава Реутова/Telegram
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко началась в подмосковном Реутове, передает корреспондент РИА Новости.
Науменко скончался 13 декабря в возрасте 39 лет от серьезных травм, полученных в результате ДТП. Церемония прощания проходит в понедельник в Троицком храме Реутова.
Проститься с Науменко пришли его близкие, друзья, коллеги и жители городского округа. Многие приносят с собой букеты красных роз в память об ушедшем Науменко.
Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовым его связывают давние отношения – еще в детстве он занимался в реутовском футбольном клубе "Приалит". В 2007 году Науменко окончил Московский энергетический институт (технический университет), а в 2012 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С апреля 2007 года по сентябрь 2014 года работал советником в Московской областной думе. С марта 2017 года работал в должности заместителя главы администрации Балашихи. Администрацию наукограда Реутов он возглавил в 2023 году.
 
РеутовМосковская область (Подмосковье)МоскваМосковский энергетический институтМосковская областная дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала