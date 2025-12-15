В Подмосковье началась церемония прощания с Филиппом Науменко

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко началась в подмосковном Реутове, передает корреспондент РИА Новости.
Науменко скончался 13 декабря в возрасте 39 лет от серьезных травм, полученных в результате ДТП. Церемония прощания проходит в понедельник в Троицком храме Реутова.
Проститься с Науменко пришли его близкие, друзья, коллеги и жители городского округа. Многие приносят с собой букеты красных роз в память об ушедшем Науменко.
Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовым его связывают давние отношения – еще в детстве он занимался в реутовском футбольном клубе "Приалит". В 2007 году Науменко окончил Московский энергетический институт (технический университет), а в 2012 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С апреля 2007 года по сентябрь 2014 года работал советником в Московской областной думе. С марта 2017 года работал в должности заместителя главы администрации Балашихи. Администрацию наукограда Реутов он возглавил в 2023 году.