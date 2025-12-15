Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике эксперты обсудили будущее медицинского образования и науки
18:56 15.12.2025
В Нальчике эксперты обсудили будущее медицинского образования и науки
В Нальчике эксперты обсудили будущее медицинского образования и науки
Представителей вузов, научных центров и клинических учреждений из России, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана обсудили новую парадигму медицинского образования
В Нальчике эксперты обсудили будущее медицинского образования и науки

© Фото предоставлено пресс-службой КБГУ
Стратегическая сессия на тему "Развитие международного сотрудничества в области медицинского образования и науки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Представителей вузов, научных центров и клинических учреждений из России, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана обсудили новую парадигму медицинского образования и здравоохранения на стратегической сессии "Развитие международного сотрудничества в области медицинского образования и науки", которая прошла в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) им. Х.М. Бербекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Международное научно-образовательное взаимодействие сегодня — не просто тренд, а стратегическая необходимость, отметил в приветственном слове ректор КБГУ Юрий Альтудов.
"Только объединяя интеллектуальный потенциал, технологии и опыт, мы способны готовить врачей нового поколения — не просто специалистов, а мыслящих исследователей, готовых отвечать на вызовы XXI века. Наш университет, как классический, обладает уникальной экосистемой: здесь наука, медицина и инженерия уже сегодня работают в едином поле. И наш университет готов быть не просто площадкой для обсуждения, а центром практической реализации совместных проектов", — заявил он.
В ходе сессии ректору Самаркандского государственного медицинского университета Жансуру Ризаеву было присвоено звание почетного профессора КБГУ.
"Для меня большая честь стать частью Кабардино-Балкарского государственного университета. Наши вузы связывают не только партнерские, но и искренние дружеские отношения. Классический университет, такой как КБГУ, обладает уникальным потенциалом в области фундаментальных наук. Их синтез с медицинскими дисциплинами открывает перед нами широкие перспективы для совместных образовательных и научных проектов", — отметил он.
В своих выступлениях участники затронули ключевые темы современного медицинского образования и науки, такие как необходимость трансформации образовательного процесса, переход от дисциплинарного подхода к клинико- и проектно-ориентированным моделям и важность создания комплексной системы поддержки иностранных студентов. Эксперты поделились опытом внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в клиническую практику и образовательный процесс и других проектов.
 
