В Нальчике эксперты обсудили будущее медицинского образования и науки

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Представителей вузов, научных центров и клинических учреждений из России, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана обсудили новую парадигму медицинского образования и здравоохранения на стратегической сессии "Развитие международного сотрудничества в области медицинского образования и науки", которая прошла в Кабардино-Балкарском государственном университете ( Представителей вузов, научных центров и клинических учреждений из России, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана обсудили новую парадигму медицинского образования и здравоохранения на стратегической сессии "Развитие международного сотрудничества в области медицинского образования и науки", которая прошла в Кабардино-Балкарском государственном университете ( КБГУ ) им. Х.М. Бербекова, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Международное научно-образовательное взаимодействие сегодня — не просто тренд, а стратегическая необходимость, отметил в приветственном слове ректор КБГУ Юрий Альтудов.

© Фото предоставлено пресс-службой КБГУ Экскурсия для гостей по КБГУ © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ Экскурсия для гостей по КБГУ

"Только объединяя интеллектуальный потенциал, технологии и опыт, мы способны готовить врачей нового поколения — не просто специалистов, а мыслящих исследователей, готовых отвечать на вызовы XXI века. Наш университет, как классический, обладает уникальной экосистемой: здесь наука, медицина и инженерия уже сегодня работают в едином поле. И наш университет готов быть не просто площадкой для обсуждения, а центром практической реализации совместных проектов", — заявил он.

В ходе сессии ректору Самаркандского государственного медицинского университета Жансуру Ризаеву было присвоено звание почетного профессора КБГУ.

© Фото предоставлено пресс-службой КБГУ Присвоение звания почётного профессора КБГУ ректору Самаркандского государственного медицинского университета Жансуру Ризаеву Присвоение звания почётного профессора КБГУ ректору Самаркандского государственного медицинского университета Жансуру Ризаеву © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ Экскурсия для гостей по КБГУ Экскурсия для гостей по КБГУ © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ 2 из 2 Присвоение звания почётного профессора КБГУ ректору Самаркандского государственного медицинского университета Жансуру Ризаеву © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ 1 из 2 Экскурсия для гостей по КБГУ © Фото предоставлено пресс-службой КБГУ 2 из 2

"Для меня большая честь стать частью Кабардино-Балкарского государственного университета. Наши вузы связывают не только партнерские, но и искренние дружеские отношения. Классический университет, такой как КБГУ, обладает уникальным потенциалом в области фундаментальных наук. Их синтез с медицинскими дисциплинами открывает перед нами широкие перспективы для совместных образовательных и научных проектов", — отметил он.