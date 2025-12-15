Рейтинг@Mail.ru
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой - РИА Новости, 15.12.2025
08:00 15.12.2025 (обновлено: 10:29 15.12.2025)
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой - РИА Новости, 15.12.2025
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой
Пока российские бойцы брали Северск, продвигались к Варваровке и устанавливали огневой контроль над трассой Северск — Славянск, американский журнал Foreign... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:00:00+03:00
2025-12-15T10:29:00+03:00
2025
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Аналитика, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, НАТО, Евросоюз, Владимир Путин

НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой

Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Пока российские бойцы брали Северск, продвигались к Варваровке и устанавливали огневой контроль над трассой Северск — Славянск, американский журнал Foreign Policy уведомил читателей, что "Путин уже победил". Причем победил глобально: "В последние месяцы стало ясно, что нет не просто единого мнения Запада по Украине — ничего не осталось от самого единого Запада".
Действительно, Запад так долго использовал Украину как инструмент против России, что не заметил, как эта заточка повернулась против него. В благородном семействе — он же волшебный сад — скандал следует за скандалом. Ор и гам стоят как на коммунальной кухне. "Драку заказывали?"
Раскалывает союзников именно Украина. Трамп делает все, чтобы завершить конфликт. "Коалиция желающих" из кожи вон лезет, чтобы он не заканчивался. В то же время огромная часть европейцев молится, чтобы Трампу все удалось.
Руководство Германии собирается ввести обязательный призыв, раскармливает свой ВПК и грозит войной России, а американская администрация заявляет, что нацелена на поддержание стратегической стабильности с Москвой.
Будапешт высказывается за то, чтобы проводить мирные переговоры по украинскому вопросу, а Париж хочет прислать своих интервентов в Одессу.
США грозят Европе, что будут поддерживать там правые политические партии и местных диссидентов. А местный истеблишмент устами фон дер Ляйен отвечает, что будет с этим бороться.
Брюссель требует от американцев воевать за Украину. Американцы отказываются это делать и начинают обсуждать законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.
Тут еще для полноты картины вся в белом выходит Дания и объявляет США "потенциальной угрозой безопасности страны".
Высокие, высокие отношения! Особенно ценно, что яростно собачатся между собой страны — члены НАТО, альянса, чья нешуточная военная мощь была обусловлена именно его сплоченностью. Она была совершенно очевидна в годы холодной войны. Сейчас ее нет даже близко. Альянс раскололся, как бабушкина ваза.
Кто виноват в этом расколе? Для начала, разумеется, Путин. "Это был его мотив для проведения СВО: он рассчитал, что НАТО не сможет держаться вместе", — полагают в Foreign Policy.
Дальше — больше. Еще одним виновником происходящего назначен старина Джо Байден. Это при нем Швецию и Финляндию приняли в НАТО, что стало, оказывается, еще одним фактором раскола альянса изнутри.
Третий злодей — Дональд Трамп, непрестанно подыгрывающий Путину, презирающий Европу и ненавидящий Зеленского. Ну с ним все давно понятно.
Западные эксперты переобуваются в воздухе с такой же скоростью, с какой Аделия Петросян прыгает четверной сальхов. Сначала они как одержимые завывали о "единстве НАТО". А теперь вдруг оно куда-то потерялось, потому что самый мощный альянс современности банально проигрывает на поле боя. Но нет, это не они такие глупые — это Путин такой коварный.
Но ведь именно президент России многократно — и задолго до СВО — предупреждал, что агрессивное расширение НАТО и попытки альянса вести гибридную прокси-войну против России прилетят по Западу бумерангом. Чего же теперь жаловаться?
А сколько было восторгов по поводу принятия в НАТО Швеции и Финляндии. Вот это была победа. Вот это наказали русских варваров. А теперь оказалось, что это стало фактором раскола в стройных рядах альянса. Ну естественно: этим деградирующим и нищающим странам негде взять денег на перевооружение, они требуют субсидий, а денег в Европе и так ни на что не хватает.
Валить все на Трампа и надеяться, что после него к власти в США придет какой-нибудь демократ, тоже предельно наивно. Во-первых, у республиканцев скамейка запасных больше, чем у демократов. Во-вторых, даже смена правящей партии — не залог того, что Вашингтон изменит свою внешнюю политику. Бессмысленность и вред глобальной агрессии прежде всего для самих Штатов очевидны там очень многим — не только республиканцам, но и демократам. Изоляционизм для них — объективно последний шанс на спасение, и, думается, этот тренд будет продолжаться еще очень долго.
Паралич НАТО стал полезным побочным эффектом СВО, однако привели к нему, разумеется, не козни Москвы, а безумная самоубийственная политика европейских руководителей. Они все сделали сами, и именно они виноваты в том, что в послевоенном мире Старый Свет будет не сидеть за переговорным столом, а лежать на нем словно поросенок с петрушкой во рту.
