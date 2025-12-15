В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек

НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы медсестру частного санатория по уголовному делу о заражении более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, дело в отношении еще двух фигурантов дела – гендиректора и врача - прекращено в связи с истечением срока давности, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ . Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.

"Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что уголовное преследование в отношении двух других фигурантов дела - гендиректора и врача санатория - прекращено в связи с истечением срока давности.