Рейтинг@Mail.ru
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/nalchik-2062144724.html
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек - РИА Новости, 15.12.2025
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек
Нальчикский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы медсестру частного санатория по уголовному делу о заражении более 70 человек гепатитом С и ВИЧ,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:44:00+03:00
2025-12-15T14:44:00+03:00
происшествия
россия
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20250906/chukotka-2040125589.html
https://ria.ru/20250710/kamchatka-2028295017.html
россия
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нальчик
Происшествия, Россия, Нальчик
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек

В Нальчике медсестру осудили на 4 года за заражение 70 человек ВИЧ и гепатитом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 15 дек – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы медсестру частного санатория по уголовному делу о заражении более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, дело в отношении еще двух фигурантов дела – гендиректора и врача - прекращено в связи с истечением срока давности, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Лаборант научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве проводит исследование крови на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Назван регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году
6 сентября, 02:47
Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ. Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.
"Сегодня приговором суда медсестре назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что уголовное преследование в отношении двух других фигурантов дела - гендиректора и врача санатория - прекращено в связи с истечением срока давности.
"Приговор в законную силу еще не вступил", - добавил собеседник агентства.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Пациентка больницы на Камчатке потребовала компенсацию за заражение вирусом
10 июля, 10:27
 
ПроисшествияРоссияНальчик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала