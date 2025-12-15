Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 15.12.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева
В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева - РИА Новости, 15.12.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева
Наемница из Грузии Нино Кахниашвили, воевавшая на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, она объявлена в международный розыск, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.12.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева

Воевавшую на стороне Киева наемницу из Грузии Кахниашвили будут судить в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наемница из Грузии Нино Кахниашвили, воевавшая на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, она объявлена в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней гражданки Грузии Нино Кахниашвили. Она заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2022 года Кахниашвили прибыла на Украину, где добровольно вступила в "Грузинский национальный легион"*. Отмечается, что, пройдя военную подготовку, она была обеспечена оружием и до сентября 2022 года участвовала в боях против ВС РФ в ДНР.
"Узнав, что украинское командование решило активно задействовать грузинских боевиков на передовой при контрнаступлении, она сбежала в Грузию", - подчеркивается в релизе.
Однако, как рассказали в Генпрокуратуре, весной 2023 года Кахниашвили вернулась в зону боевых действий, где до июня 2025 года воевала в качестве наемницы. За это она получила вознаграждение на сумму более двух миллионов рублей.
Кахниашвили объявлена в международный розыск и заочно арестована.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГрузияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
