В ДНР будут заочно судить наемницу из Грузии, воевавшую на стороне Киева

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Наемница из Грузии Нино Кахниашвили, воевавшая на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, она объявлена в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней гражданки Грузии Нино Кахниашвили. Она заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2022 года Кахниашвили прибыла на Украину, где добровольно вступила в "Грузинский национальный легион"*. Отмечается, что, пройдя военную подготовку, она была обеспечена оружием и до сентября 2022 года участвовала в боях против ВС РФ в ДНР.
"Узнав, что украинское командование решило активно задействовать грузинских боевиков на передовой при контрнаступлении, она сбежала в Грузию", - подчеркивается в релизе.
Однако, как рассказали в Генпрокуратуре, весной 2023 года Кахниашвили вернулась в зону боевых действий, где до июня 2025 года воевала в качестве наемницы. За это она получила вознаграждение на сумму более двух миллионов рублей.
Кахниашвили объявлена в международный розыск и заочно арестована.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России