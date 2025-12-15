МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Португальцы, которые участвуют в конфликте на Украине в рядах ВСУ, - это в основном сторонники маргинальных в стране неонацистских идей и поклонники бандеровской идеологии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.