МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Португальцы, которые участвуют в конфликте на Украине в рядах ВСУ, - это в основном сторонники маргинальных в стране неонацистских идей и поклонники бандеровской идеологии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Участие в военном конфликте, как правило, гораздо больше привлекает тех, кто уже испытывал симпатию к неонацистским и бандеровским идеям", - считает собеседник.
По его словам, еще до 2022 года португальцы, разделявшие такие взгляды, посещали лагеря подготовки на Украине.
"Подобные настроения в Португалии очень редки. Можем говорить о нескольких тысячах заинтересованных", - заключил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.