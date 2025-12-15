Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик разведки рассказал, что движет португальскими наемниками - РИА Новости, 15.12.2025
02:10 15.12.2025
Экс-аналитик разведки рассказал, что движет португальскими наемниками
Португальцы, которые участвуют в конфликте на Украине в рядах ВСУ, - это в основном сторонники маргинальных в стране неонацистских идей и поклонники...
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Португальцы, которые участвуют в конфликте на Украине в рядах ВСУ, - это в основном сторонники маргинальных в стране неонацистских идей и поклонники бандеровской идеологии, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик разведки Португалии и адвокат Алешандри Геррейру.
"Участие в военном конфликте, как правило, гораздо больше привлекает тех, кто уже испытывал симпатию к неонацистским и бандеровским идеям", - считает собеседник.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Российские силовики рассказали о колумбийских наемниках в рядах ВСУ
Вчера, 21:35
Вчера, 21:35
По его словам, еще до 2022 года португальцы, разделявшие такие взгляды, посещали лагеря подготовки на Украине.
"Подобные настроения в Португалии очень редки. Можем говорить о нескольких тысячах заинтересованных", - заключил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
12 декабря, 16:56
 
