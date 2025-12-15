В МВД рассказали об экспертизе, использующейся аферистами для обмана

https://ria.ru/20251215/mvd-2062052399.html
Понятия "досудебная бухгалтерская экспертиза" не существует в правовом поле РФ, его используют мошеннические колл-центры для придания законности деятельности...
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Понятия "досудебная бухгалтерская экспертиза" не существует в правовом поле РФ, его используют мошеннические колл-центры для придания законности деятельности курьеров, предупредили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Такие документы используются кол-центрами для придания законного вида деятельности курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан. Понятие "досудебная бухгалтерская экспертиза" не существует в правовом поле РФ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" экспертиза назначается исключительно в рамках судопроизводства или в целях досудебного урегулирования спора, но по определённой процедуре.