В МВД рассказали об экспертизе, использующейся аферистами для обмана

"Такие документы используются кол-центрами для придания законного вида деятельности курьеров, забирающих наличные у обманутых граждан. Понятие "досудебная бухгалтерская экспертиза" не существует в правовом поле РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" экспертиза назначается исключительно в рамках судопроизводства или в целях досудебного урегулирования спора, но по определённой процедуре.