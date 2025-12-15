Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
17:00 15.12.2025
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке - РИА Новости, 15.12.2025
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
Полицейские в Пензенской области задержали мужчину по подозрению в совершении непристойных действий в отношении девочки в лифте, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 15.12.2025
пензенский район
пензенская область
пензенский район
пензенская область
пензенский район, пензенская область
Пензенский район, Пензенская область
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке

В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательстве к девочке в лифте

САРАТОВ, 15 дек - РИА Новости. Полицейские в Пензенской области задержали мужчину по подозрению в совершении непристойных действий в отношении девочки в лифте, сообщили в региональном УМВД.
Пензенском районе полицейскими задержан гражданин по подозрению в совершении противоправных действий в отношении малолетней. 13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница. Гражданка сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в лифте, совершал непристойные действия в отношении её малолетней дочери", - рассказали в пресс-службе областного управления.

В ведомстве уточнили, что по записям с камер видеонаблюдения участковая полиции узнала гражданина как жителя подведомственной ей территории. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.
метро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Петербурге задержали мужчину за приставания к девочке в метро
20 ноября, 11:38
 
