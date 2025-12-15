https://ria.ru/20251215/muzhchina-2062183494.html
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке - РИА Новости, 15.12.2025
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
Полицейские в Пензенской области задержали мужчину по подозрению в совершении непристойных действий в отношении девочки в лифте, сообщили в региональном УМВД. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:00:00+03:00
2025-12-15T17:00:00+03:00
2025-12-15T17:00:00+03:00
происшествия
пензенский район
пензенская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20251120/peterburg-2056245011.html
пензенский район
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенский район, пензенская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Пензенский район, Пензенская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Крушение вертолета в Дагестане
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке
В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательстве к девочке в лифте