В Пензенской области задержали подозреваемого в домогательствах к девочке

"В Пензенском районе полицейскими задержан гражданин по подозрению в совершении противоправных действий в отношении малолетней. 13 декабря в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району с заявлением обратилась местная жительница. Гражданка сообщила о том, что неизвестный мужчина, находясь в лифте, совершал непристойные действия в отношении её малолетней дочери", - рассказали в пресс-службе областного управления.