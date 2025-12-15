Рейтинг@Mail.ru
12:01 15.12.2025 (обновлено: 12:38 15.12.2025)
В России 480 тысяч школьников страдают от ожирения, заявил Мурашко
общество, россия, михаил мурашко, социальный навигатор, здоровье, детские вопросы
В России 480 тысяч школьников страдают от ожирения, заявил Мурашко

Мурашко: в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения

© Depositphotos.com / olenka-2008Мальчик ест торт
Мальчик ест торт. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В России 480 тысяч школьников страдают от ожирения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас мы видим, что достаточно количество большое, по данным 2024 года, 480 тысяч школьников страдает ожирением", - сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
Он добавил, что Центр эндокринологии активно включился в борьбу с ожирением, есть уже хорошие отклики.
