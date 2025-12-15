В России 480 тысяч школьников страдают от ожирения, заявил Мурашко

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В России 480 тысяч школьников страдают от ожирения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что Центр эндокринологии активно включился в борьбу с ожирением, есть уже хорошие отклики.