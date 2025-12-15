https://ria.ru/20251215/msb-2062105041.html
Свыше 1,5 млрд рублей направили на поддержку МСБ в Забайкалье
2025-12-15T12:25:00+03:00
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Общий объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Забайкалья составил более 1,5 миллиарда рублей с начала года, было поддержано 363 субъекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, объем поддержки приоритетных отраслей составил более 1,2 миллиарда рублей (производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство) или 82%. Поддержан 271 субъект малого и среднего бизнеса.
"Объем поддержки в муниципальных образованиях составил 706 миллионов рублей или 47%, поддержано 239 субъектов малого и среднего бизнеса (66% от общего числа поддержанных). Количество создаваемых рабочих мест - 475 единиц, в том числе при поддержке приоритетных отраслей - 402 единицы, при поддержке проектов из муниципальных районов - 276 единиц", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Поддержка бизнеса в Забайкалье осуществляется благодаря действию в регионе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".