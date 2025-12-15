Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:23 15.12.2025
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

В Москве спасатели патрулируют начавшие замерзать реки и водоемы

Сотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП "Мосводосток". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спасатели в усиленном режиме патрулируют начавшие замерзать реки и водоемы столицы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как на акватории начал появляться лед, и пока он достаточно хрупкий. Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в настоящее время ледяной покров толщиной от 0,5 до 5 сантиметров формируется на внутренних водоемах - озере Бездонном, Терлецких, Борисовских, Царицынских, Люблинских, Садовом, Шибаевском и Мещерском прудах, а также на озере Школьном в Зеленограде. На Химкинском водохранилище - лед толщиной до 2,5 сантиметров. Москва-река свободна ото льда. На водоемах ТиНАО ледяной покров достигает одного сантиметра.
"Регулярно проводим замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час" - подчеркнул Бирюков.
Он также напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники одной пожарно-спасательной и 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
