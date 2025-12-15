Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столичные мосты к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО "ОЭК" отдельно украсили столичные мосты, в том числе Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский и Парящий мост в парке "Зарядье", - рассказал Бирюков.

Заммэра рассказал, что на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции "бокалы шампанского". Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, опоры на Бородинском мосту - консоли "кристаль".

"Пролеты Третьяковского и Садовнического мостов оформили гирляндами с теплым светом. Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные браслеты-скань на пешеходной части, которые дополнили световое оформление пролетов", - добавил он.

Бирюков уточнил, что новогодние гирлянды со снежинками также появились на Чугунном мосту над Водоотводным каналом. Парящий мост оформили световым геометрическим узором.

"Для украшения города применяем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - подчеркнул Бирюков.