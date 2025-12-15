Рейтинг@Mail.ru
Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:27 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/moskva-2062065819.html
Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам
Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам - РИА Новости, 15.12.2025
Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столичные мосты к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T10:27:00+03:00
2025-12-15T10:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062064140_0:91:3059:1812_1920x0_80_0_0_7e3e5efc547b31a1ce42604856b7cd05.jpg
https://realty.ria.ru/20251118/moskva-2055703579.html
https://ria.ru/20251205/moskva-2059964730.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062064140_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_89ff09680d0e9810f572cbf0bbc6420c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Зарядье
Мосты в Москве украсили к новогодним праздникам

Московские мосты украсили к новогодним и рождественским праздникам

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыСветовые консоли в центре Москвы
Световые консоли в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Световые консоли в центре Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столичные мосты к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО "ОЭК" отдельно украсили столичные мосты, в том числе Большой Каменный, Большой Москворецкий, Бородинский, Новоарбатский, Чугунный, Садовнический, Третьяковский и Парящий мост в парке "Зарядье", - рассказал Бирюков.
Новогоднее украшение и здание павильона №1 Центральный на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Праздник к нам приходит, или Как Москва готовится к Новому году
18 ноября, 14:03
Заммэра рассказал, что на Большом Москворецком и Большом Каменном мостах установили золотистые конструкции "бокалы шампанского". Новоарбатский мост украсили сверкающие спирали, опоры на Бородинском мосту - консоли "кристаль".
"Пролеты Третьяковского и Садовнического мостов оформили гирляндами с теплым светом. Патриарший мост, как и в прошлом году, украсили ажурные браслеты-скань на пешеходной части, которые дополнили световое оформление пролетов", - добавил он.
Бирюков уточнил, что новогодние гирлянды со снежинками также появились на Чугунном мосту над Водоотводным каналом. Парящий мост оформили световым геометрическим узором.
"Для украшения города применяем современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Новогодние украшения, инсталляции и елка у вестибюля станции метро Чистые пруды - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года
5 декабря, 09:35
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЗарядье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала