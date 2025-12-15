https://ria.ru/20251215/moskva-2062028230.html
Число уничтоженных в понедельник БПЛА, летевших на Москву, выросло до 12
ПВО Минобороны РФ уничтожила еще три беспилотника, летевших на Москву, на месте падения работают экстренные службы, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 15.12.2025
