Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и Украина смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Почти полгода аппарат российского омбудсмена был в диалоге с украинской стороной с тем, чтобы объединить семьи, разлученные сегодняшним днём. Россия и Украина - единый народ, почти у каждого из нас есть или друзья, или родные, которые остались на другой стороне. Очень важно, что мы сумели наладить такой алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться семьям", - сказала она журналистам.
Федеральный омбудсмен рассказала, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, ещё 15 человек вернутся к близким на Украину.
"Несмотря на сложную ситуацию, сегодня практически все органы государственной власти помогают в решении этой важной гуманитарной миссии… Тридцать судеб сегодня смогут обрести счастье. Мы очень рады, что существует этот гуманитарный коридор", - добавила Москалькова.