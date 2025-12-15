Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/moskalkova-2062125400.html
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей - РИА Новости, 15.12.2025
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей
Россия и Украина смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T13:42:00+03:00
2025-12-15T13:42:00+03:00
россия
украина
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg
https://ria.ru/20251215/moskalkova-2062114748.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_ab35660f311ecc12c3009c598387b73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о взаимодействии с Украиной по воссоединению семей

Москалькова: Россия и Украина смогли наладить алгоритм воссоединения семей

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия и Украина смогли наладить алгоритм взаимодействия, который позволяет воссоединяться семьям, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«

"Почти полгода аппарат российского омбудсмена был в диалоге с украинской стороной с тем, чтобы объединить семьи, разлученные сегодняшним днём. Россия и Украина - единый народ, почти у каждого из нас есть или друзья, или родные, которые остались на другой стороне. Очень важно, что мы сумели наладить такой алгоритм взаимодействия, который позволял бы воссоединяться семьям", - сказала она журналистам.

Федеральный омбудсмен рассказала, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, ещё 15 человек вернутся к близким на Украину.
«

"Несмотря на сложную ситуацию, сегодня практически все органы государственной власти помогают в решении этой важной гуманитарной миссии… Тридцать судеб сегодня смогут обрести счастье. Мы очень рады, что существует этот гуманитарный коридор", - добавила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Москалькова во вторник проведет встречу с омбудсменом Украины Лубинцом
12:55
 
РоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала