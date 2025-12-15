Рейтинг@Mail.ru
Москалькова во вторник проведет встречу с омбудсменом Украины Лубинцом - РИА Новости, 15.12.2025
12:55 15.12.2025
Москалькова во вторник проведет встречу с омбудсменом Украины Лубинцом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что во вторник планирует провести встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 15.12.2025
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
украина
россия
1920
1920
true
украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Москалькова во вторник проведет встречу с омбудсменом Украины Лубинцом

Москалькова проведет встречу с омбудсменом Рады Лубинцом о посещении пленных

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что во вторник планирует провести встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом, в ходе встречи они обсудят взаимное посещение пленных и передачу им посылок.
Омбудсмен рассказала журналистам, что во вторник с территории Украины в РФ будут возвращены 15 россиян, еще 15 человек вернутся к близким на Украину.
"Мы планируем также провести встречу с омбудсменом Украины с тем, чтобы обсудить вопрос взаимного посещения пленных, передачи российским пленным посылок и писем… Еще одной темой нашей встречи будет поиск без вести пропавших, это уже не первая встреча и она дает свои результаты… Еще одним предметом для нашего обсуждения будет вопрос дальнейшего возвращения семей и оказания помощи тем, кто сегодня находится под уголовным преследованием, но нуждается в медицинской помощи", - сказала Москалькова.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ООН призвала Россию и Украину продолжить обмен пленными
УкраинаРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
