Москалькова встретилась с родственниками россиян, которых вернут с Украины - РИА Новости, 15.12.2025
12:31 15.12.2025
Москалькова встретилась с родственниками россиян, которых вернут с Украины
Москалькова встретилась с родственниками россиян, которых вернут с Украины
москва
россия
украина
татьяна москалькова
татьяна потяева
международный комитет красного креста (мккк)
Москва, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Татьяна Потяева, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова встретилась с родственниками россиян, которых вернут с Украины

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник встретилась с пятью родственниками граждан РФ, которые 16 декабря будут возвращены в Россию с территории Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча омбудсмена с близкими россиян, которые во вторник вернутся на Родину, прошла в Москве в Доме прав человека, на встрече присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста (МККК), уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Воссоединением семей мы занимаемся уже третий год… Здесь присутствует Международный Комитет Красного Креста, без которого очень сложно было бы осуществить это мероприятие, поскольку большинство ваших родных - люди немолодые, нужно было организовать транспорт, решить вопросы с документами. Весь наш аппарат работает над тем, чтобы можно было решить вопрос перехода границы, доставления родных и близких до места встречи, оно будет на территории Белоруссии", - сказала Москалькова на встрече.
После общения с Москальковой родственники россиян, которые скоро вернутся в Россию, выехали в Белоруссию, где во вторник пройдет их встреча. Всего на территорию России с Украины вернутся 15 россиян, еще 15 человек воссоединятся в рамках гуманитарной акции с близкими на Украине.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой
10 декабря, 13:12
 
МоскваРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаТатьяна ПотяеваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
