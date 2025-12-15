Рейтинг@Mail.ru
12:23 15.12.2025
В Москве задержали участников группы, создавшей каналы связи для мошенников
В Москве задержали участников группы, создавшей каналы связи для мошенников
происшествия
москва
видное
татьяна петрова
происшествия, москва, видное, татьяна петрова
Происшествия, Москва, Видное, Татьяна Петрова
Мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трое участников группы, создававшей каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, задержаны в Москве, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
По предварительным данным, в июле одному из злоумышленников предложили "подработку", в которую входила установка и поддержка работы устройств, преобразующих интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам, находившимся в других странах, звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.
"Для организации каналов связи соискателю работы анонимные кураторы дистанционно передали абонентский терминал, партии сим-карт, а также денежные средства для аренды помещений. Оборудование устанавливалось в квартирах, снимаемых посуточно, и переносилось на новый адрес каждые 3-4 дня. Впоследствии к противоправной деятельности правонарушитель привлек двоих своих знакомых. Оплата услуг участникам группы производилась в криптовалюте", - отметила Петрова.
Все трое участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, задержаны в Москве, подчеркнула она. Ими оказались жители Московского региона в возрасте от 20 до 26 лет, один из которых ранее имел судимость.
В арендованных квартирах в Москве и Видном правоохранители обнаружили и изъяли 3 GSM-шлюза, около 1,2 тысячи сим-карт, более 600 упаковок от использованных сим-карт, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.
"Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у 4 жителей Кировской, Ивановской и Челябинской областей, а также республики Татарстан 5 млн рублей", - добавила она.
Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигуранты заключены под стражу.
