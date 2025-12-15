В Москве задержали участников группы, создавшей каналы связи для мошенников

По предварительным данным, в июле одному из злоумышленников предложили "подработку", в которую входила установка и поддержка работы устройств, преобразующих интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам, находившимся в других странах, звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.