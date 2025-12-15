В Москве задержали участников группы, создавшей каналы связи для мошенников

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трое участников группы, создававшей каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, задержаны в Москве, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
По предварительным данным, в июле одному из злоумышленников предложили "подработку", в которую входила установка и поддержка работы устройств, преобразующих интернет-трафик в мобильную связь. Эта техника позволяла преступникам, находившимся в других странах, звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов.
"Для организации каналов связи соискателю работы анонимные кураторы дистанционно передали абонентский терминал, партии сим-карт, а также денежные средства для аренды помещений. Оборудование устанавливалось в квартирах, снимаемых посуточно, и переносилось на новый адрес каждые 3-4 дня. Впоследствии к противоправной деятельности правонарушитель привлек двоих своих знакомых. Оплата услуг участникам группы производилась в криптовалюте", - отметила Петрова.
Все трое участников группы, которая создавала каналы связи для телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, задержаны в Москве, подчеркнула она. Ими оказались жители Московского региона в возрасте от 20 до 26 лет, один из которых ранее имел судимость.
В арендованных квартирах в Москве и Видном правоохранители обнаружили и изъяли 3 GSM-шлюза, около 1,2 тысячи сим-карт, более 600 упаковок от использованных сим-карт, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.
"Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили у 4 жителей Кировской, Ивановской и Челябинской областей, а также республики Татарстан 5 млн рублей", - добавила она.
Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Фигуранты заключены под стражу.